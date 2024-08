Una amenaza silenciosa: los jóvenes ecuatorianos están abandonando su país

A lo largo de los últimos años, un fenómeno inquietante ha ido cobrando fuerza en Ecuador: la migración de jóvenes. Un creciente número de jóvenes ha abandonado el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) pintan un cuadro claro y alarmante de esta tendencia, mostrando que más personas han salido del país que las que han regresado en ocho de los últimos nueve años.

La migración juvenil en Ecuador es impulsada por una combinación de factores económicos, sociales y de seguridad. En enero de 2024, la tasa de desempleo juvenil fue alta, con un 9% a nivel nacional. Aunque muchos jóvenes tienen educación superior, no encuentran oportunidades laborales acordes con su formación. La inseguridad y la falta de estabilidad económica también son motivos recurrentes entre estos jóvenes, que ven en la migración una escapatoria a sus problemas.

Mientras los jóvenes de entre 18 y 29 años buscan el sueño de obtener estabilidad y un futuro prometedor para ellos y sus futuras generaciones, en su tierra se sienten las repercusiones significativas en la economía y la estructura social del país. Las comunidades, especialmente las rurales, se están quedando sin esa mano de obra joven lo que deja la agricultura y otras actividades en manos de los mayores.

A nivel macroeconómico, el envejecimiento de la población incrementa los gastos en seguridad social y salud. Con más personas jubiladas y menos jóvenes contribuyendo al sistema, Ecuador enfrenta un posible colapso financiero de sus sistemas de seguridad social. Además, la reducción de la fuerza laboral joven afecta la capacidad del país para innovar y competir en el mercado internacional, dejando mayor debilidad para subsistir económicamente.

Pero, ¿qué significa migrar para los jóvenes ecuatorianos?

Para los jóvenes ecuatorianos, emigrar no es solo una búsqueda de mejores oportunidades, sino también una decisión cargada de esperanzas. Mudarse al extranjero significa dejar atrás a la familia, los amigos y la cultura para aventurarse en territorios desconocidos con la esperanza de encontrar estabilidad y prosperidad.

La migración es vista por muchos jóvenes como una necesidad más que una elección. Es un sacrificio que están dispuestos a hacer para asegurar un mejor futuro. Aunque para algunos la migración es un irse sin mirar atrás, para otros es una ida con un ticket de regreso, donde ven el crecimiento personal, educativo y profesional como una herramienta para regresar a su patria con la esperanza de hacerla mejor.

Renatta, es una joven ecuatoriana, buscando superarse en otro país con la idea de regresar después de sus estudios en el extranjero. “De pequeña sí lo pensaba (migrar). Sé que Ecuador no se encuentra en su mejor situación de seguridad social y económica, pero amo el país en todos los sentidos. Me voy a estudiar una maestría afuera, pero sé que encontraré el momento de querer regresar porque nada es como acá.”

Por su parte, Diego, otro joven ecuatoriano que también planea continuar sus estudios en el extranjero, comparte una visión crítica sobre la situación del país. “El Ecuador actualmente está enfrentando muchos problemas que requieren de cambios políticos y económicos, pero lo que realmente necesita es un cambio de mentalidad. Muchos nos vamos porque aquí no nos vemos avanzando, y ese estanque proviene del conformismo que existe desde hace generaciones.”

Pasajeros esperando sus vuelos en la sala de espera de las puertas de embarque internacional en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Foto por: Dianelys Torres.

Ecuador está atrapado en una combinación de factores que limitan el crecimiento, desarrollo, e incluso la supervivencia de su población debido a la inseguridad existente. La tasa de homicidios para el 2023 fue de 43 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Esto sitúa a Ecuador entre los países latinoamericanos más violentos. Sin embargo, su población sigue buscando la forma de seguir adelante y el sector laboral busca maneras de retener a su juventud, ofreciéndoles nuevas oportunidades. El pasado diciembre, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo fue aprobada con el principal objetivo de fomentar empleo joven mediante incentivos que promueven la contratación de talento y mano de obra juvenil.

Maria Emilia, otra joven optimista, comenta: “Antes hubiera dicho que las oportunidades eran cero. Pero me he dado cuenta que muchas agencias hoy en día están contratando gente joven, ya sea porque tienen conocimientos nuevos o porque son de una generación que conoce más la tecnología.” Ella confía que su país está buscando mentes jóvenes e ideas innovadoras, aunque no descarta que pueda encontrar un futuro en el extranjero.

A pesar de los desafíos, los jóvenes ecuatorianos no han perdido la esperanza de que su país sea su destino final lleno de estabilidad y oportunidades. Pero para abordar esta crisis, se necesita que Ecuador invierta en políticas sociales, como la mejora de la educación y salud, ya que es esencial para crear un entorno favorable para el desarrollo juvenil.

“Hay que mejorar el sistema educativo y no solamente las universidades, sino desde los más chiquitos porque así enseñan de verdad amar al país y entender el potencial que tienen tanto ellos mismos, como su entorno y su nación”, comenta Renatta.

Renatta también destaca la importancia de fomentar el emprendimiento y proporcionar diversas oportunidades educativas. Propone que, además de promover el emprendimiento, es fundamental que las universidades y otras instituciones educativas abran sus puertas a los jóvenes, ofreciendo tanto carreras universitarias como cursos de formación profesional. Esto permitiría a los jóvenes adquirir las habilidades necesarias para prosperar, haciéndoles ver que pueden tener un futuro exitoso en Ecuador.

Según el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Ecuador 2023-2024, más del 55,8% de la población ecuatoriana expresa deseos de emprender en los próximos tres años. No obstante, las expectativas de crecimiento son bajas, ya que las limitaciones de rentabilidad y financiamiento acechan a la sobrevivencia de estos negocios.