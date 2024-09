Un profesor de la Universidad de Florida realiza un vuelo histórico al espacio

El 29 de agosto de 2024, Robert Ferl, profesor de la Universidad de Florida, voló en el cohete New Shepard de Blue Origin durante un vuelo suborbital de 15 minutos. Es el mismo tiempo que el primer astronauta estadounidense Alan B. Shepard voló al espacio en 1961. Ferl hizo historia como el primer investigador académico financiado por la NASA que voló al espacio con su experimento; sin embargo, no hizo historia solo.

A bordo del vuelo, Ferl llevaba ocho tubos de fijación (KFT) del Centro Espacial Kennedy llenos de pequeñas plantas. Estas plantas, llamadas arabidopsis thaliana, se estaban probando para ver cómo cambiaba su genética cuando se llevaban a entornos micro gravitatorios. Los tubos se activaron en cuatro puntos distintos: en tierra antes del despegue, al llegar a la microgravedad, al final del periodo de ingravidez y al aterrizar. La activación incluye la combinación de las plantas con RNAlater, un producto químico utilizado para congelar la traducción genética de las plantas con el fin de comprender mejor su mensaje en el momento del contacto con el producto químico.

Robert Ferl, PhD, sonriendo con un dibujo de ARN que dice «Ciencia en el espacio». Foto de Blue Origin.



Como preparación para la histórica misión, Ferl realizaría prácticas en el Instituto de Estudios Alimentarios y Agrícolas de la UF. Durante estas prácticas, simulaba exactamente cómo se realizaría el experimento al entrar en la cápsula, cargar las plantas en sus piernas y activar la solución para las plantas dentro de los tubos.

“En una parte fue un poco raro,” dijo Ferl. “Quiero decir que tienes que entender que entras en el laboratorio – con un traje espacial -- y estás justo al final del pasillo desde el baño y están los otros laboratorios y la gente paseando y ¡¿Que está haciendo ese hombre?!”

Las pruebas internas se realizaron con la Dra. Anna-Lisa Paul, co-investigadora principal y Directora del Centro Interdisciplinario de Investigación Biotecnológica, y Jordan Callahan, coordinador de investigación del IFAS. Ambos estuvieron presentes durante el lanzamiento real en las instalaciones de Blue Origin en el oeste de Texas. Aunque Paul no pudo experimentar el vuelo físicamente, sigue teniendo un papel importante en el motivo por el que están allí en primer lugar. Paul y Ferl llevan más de una década trabajando juntos en diferentes experimentos con plantas en entornos novedosos. Esto significa llevar las plantas a entornos diferentes a los que están acostumbradas en la Tierra.

“Aunque esto es algo grande -quiero decir, es algo grande- y es una primicia, también es algo que da mucha humildad poder hacer y es una responsabilidad increíble,” dijo Paul. “Estás haciendo algo por primera vez, tanto si eres tú como si es tu equipo, es una experiencia que te llena de humildad y también es una gran responsabilidad porque quieres hacerlo bien.”

En tierra, Callahan estaba reproduciendo el mismo experimento que Ferl estaba llevando a cabo en el espacio para comparar los cambios en la expresión genética de las plantas de ambos lugares.

El cohete despegó el 29 de agosto a las 8:07 de la mañana, hora central, y alcanzó la asombrosa altura de 345.958 pies. Dado que esta altitud supera la línea atmosférica de Karman, los seis pasajeros a bordo son considerados oficialmente astronautas.

“La gente no me mira diferente cuando voy a Publix, así que no es que me salgan antenas de la cabeza ni nada por el estilo, pero ahora soy para siempre un astronauta,” dijo Ferl. “Eso nadie me lo podrá quitar nunca.”

Aunque a Ferl le tocó sentarse en el asiento espacial, la UF pudo vivir la experiencia. Para conmemorar este acontecimiento histórico, un grupo de personas ideó la mejor manera de honrar a la universidad en este momento, sin montar demasiado escándalo: un sombrero. Cuando Ferl salió de la cápsula y aterrizó sano y salvo en la Tierra, saludó a todo el mundo y se puso una gorra naranja de la UF antes de ir a saludar a su familia.

“El sombrero. El 'sombrero',” dijo Ferl, riéndose. “En realidad resultó ser un ejercicio muy interesante sobre cómo celebrar el hecho de que la UF pudiera hacer esto y hacerlo de una manera que fuera a la vez silenciosa y respetuosa, pero también activa con respecto a la idea de que un profesor universitario pudiera hacer algo así.”

Una vez terminada la celebración, llegó el momento de volver al trabajo. Ferl se reunió con Paul para llevar las plantas al laboratorio sobre el terreno con Callahan para prepararlas para su envío a Florida. Las guardaron en pequeños tubos y las congelaron para conservarlas.

Plantas del vuelo de Blue Origin tras ser descongeladas en Gainesville. Foto por: Nicole Borman.



Tras ser transportadas a Gainesville, las plantas se conservaron en el IFAS de la UF. Posteriormente se cortaron en trozos más pequeños para evaluar su ARN en busca de cambios genéticos. Ferl afirma que se tardarán meses en ver los resultados de este experimento.

No es la primera vez que Blue Origin colabora con la UF. Swamp Launch, el galardonado equipo de diseño estudiantil que permite a los estudiantes diseñar, construir y lanzar cohetes de alta potencia, ha sido patrocinado por Blue Origin durante los últimos años. La presidenta del equipo de cohetes Swamp Launch, Madison Maish, afirma que Swamp Launch está increíblemente agradecida por su asociación y por la ayuda que le prestan para financiar la construcción de sus cohetes.

“El lanzamiento fue muy significativo para mí porque tenía esa conexión a través de la Universidad de Florida,” dijo Maish. “Poder verles hacer algo tan histórico y saber que trabajan con nosotros fue una experiencia increíble.”

Ferl afirma que, en el futuro, su objetivo es asegurarse de que más personas como él tengan oportunidades como ésta. Expresó que parte del trabajo de un profesor consiste en despertar la curiosidad y el deseo de aprender y explorar. Hizo hincapié en que no «camina diferente» ahora que es astronauta y en que no cree que la gente piense diferente de él, sino que, al ser astronauta, lo hará.