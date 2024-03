Donaciones de Sangre en la Comunidad Latina de los Estados Unidos

La comunidad latina desempeña un papel importante y esencial en la diversidad de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se trata de donar sangre, las cifras revelan una brecha significativa que impide maximizar el impacto que esta comunidad puede tener en la salud pública.

"Me llevó a donar sangre las ganas de ayudar a la gente de alguna forma", comparte Karina Viteri, una donante activa. "Teniendo tan cerca un lugar donde donar lo hace todo más sencillo". Sin embargo, existe una falta de conocimiento sobre la baja participación de latinos en las donaciones de sangre en los Estados Unidos.

En el proceso de desmitificación, Viteri, una donante activa, señala: "La gente no sabe que es cierto. También creo que es importante fomentar desde pequeños que donar sangre es algo importante, además de ser una forma de ser solidario con la gente que lo necesita, trayendo beneficios para ambas partes".

En este contexto, es crucial eliminar los mitos y malentendidos en la cultura acerca de la donación de sangre y fomentar una comprensión profunda de la importancia de donar sangre. Uno de los mitos más comunes es la creencia de que donar sangre es un proceso complicado y doloroso. "En realidad, el proceso es simple y relativamente indoloro", aclara Viteri. "El personal médico capacitado garantiza una experiencia cómoda para el donante".

Sara Almeida, quien no puede donar sangre debido a no cumplir con el peso mínimo, comparte su experiencia: "Me siento con las manos atadas por querer ayudar a la comunidad. Siento que muchas veces podría hacer mucho más y no puede hacerlo porque no soy elegible para donar sangre".

Para donar sangre en los Estados Unidos, las personas deben cumplir con ciertos requisitos básicos, como tener al menos 17 años de edad, gozar de buena salud general y pesar al menos 110 libras. "Es esencial conocer y comprender estos requisitos", enfatiza el Dr. Juan Merayo-Rodríguez, Director Médico en LifeSouth Community Blood Centers.

El Dr. Merayo-Rodríguez destaca que "los hispanos representan más del 60% de la población en EE.UU., pero menos del 2% dona sangre. Potencialmente hay 18-22 millones de donantes hispanos elegibles en los Estados Unidos". Además, señala que algunos de los obstáculos incluyen estrategias de reclutamiento ineficaces y falta de conciencia en la comunidad.

"Donar sangre es un acto de generosidad que trasciende las fronteras culturales", resalta el Dr. Merayo-Rodríguez. "La sangre no distingue entre etnias; es un recurso vital que puede salvar vidas en cualquier comunidad".

Además, destaca la importancia de los puntos móviles para donar sangre, que acercan la oportunidad a la puerta de cada hogar. "La opción es posible si todas las comunidades son conscientes de la gran importancia de tener su sangre disponible cuando los pacientes son vulnerables", agrega.

Aumentar las donaciones de sangre en la comunidad latina es una tarea colectiva. "Al desmitificar conceptos erróneos, comprender los requisitos y promover la educación, podemos construir puentes hacia una cultura de donación más vibrante y solidaria", aseguró el Dr. Merayo-Rodríguez. La sangre que donamos hoy es la esperanza de vida para alguien mañana; es un acto que trasciende la individualidad para convertirse en un regalo vital para la humanidad.