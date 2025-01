"Esto es algo más que cortar el pelo": Una residente de Ocala corta el pelo en la carretera con su peluquería móvil

Vanessa “Milagros” Álvarez siempre ha sentido pasión por la belleza. De niña, luchaba contra el sobrepeso y por mantener su autoestima en un mundo que definía la belleza con una norma muy concreta: ser delgada. Ahora, a medida que la industria de la belleza sigue evolucionando, hay más aceptación para todos los tipos de cuerpo, lo que le da a Alvarez la confianza necesaria para perseguir su pasión. No sólo ha aprendido a reconocer su propia belleza, sino que también trabaja para que todo el mundo se sienta bello, independientemente de los límites sociales.

El salón de belleza de Alvarez se llama Rose Gold Beauty y le permite cortar el pelo sobre la marcha con su salón móvil. Su especialidad es llegar a clientes que no pueden acudir a los salones tradicionales o que necesitan un entorno libre de juicios para cuidarse. Como madre, Álvarez comprende las dificultades de llevar a los niños a salones donde pueden tener dificultades para permanecer quietos y tranquilos. Trabaja para fomentar en su salón un ambiente familiar a donde las madres puedan llevar a sus hijos; incluso viaja con los suyos.

Una clienta suya fue operada recientemente y no podía ocuparse de su pelo. Se puso en contacto con Álvarez con la esperanza de encontrar a alguien quien le pudiera lavar y secar el pelo mientras se recuperaba. Historias como ésta subrayan la misión de Álvarez de ayudar a quienes más lo necesitan.

Aunque la mayoría de los clientes siempre recordarán la generosidad de los servicios de

Alvarez, una cliente en particular dejó una marca duradera en ella. Sandra Albornoz acudió a Rose Gold Beauty para un último corte de pelo antes de su operación de cáncer. Quería «hacer algo divertido con su pelo» por última vez. Después de su experiencia con Alvarez, Sandra sabía exactamente quién quería que realizara la emotiva tarea de afeitarle su cabeza cuando llegara el momento. En homenaje a esta experiencia, Álvarez permitió a Sandra diseñar el logotipo que luce en el exterior de su salón móvil.

El negocio familiar tuvo unos humildes comienzos como camión de comida. Álvarez y su marido, Duoreski Jaramillo, planearon inicialmente abrir un negocio de pizzas cubanas llamado Que Ricura Pizza y Más con el abuelo de Jaramillo y su madre. Por desgracia, antes de que el abuelo de Jaramillo pudiera viajar de Cuba a Estados Unidos, falleció. La madre de Álvarez, quién era demasiado mayor para seguir trabajando, dejó el camión de comida abandonado en el patio trasero de su casa. Un día, mientras revisaba su coche, Álvarez vio su mayor inspiración: una peluquería móvil. Rápidamente llamó a su marido para informarle de que su peluquería había estado todo el tiempo en el patio trasero.

Álvarez peina a Mona. Fotografía de Nicole Borman.

Antes de la pandemia de COVID-19, el coste de adquisición de una peluquería oscilaba entre 40.000 y 250.000 dólares. Ahora, ese precio ha subido a entre 100.000 y 500.000 dólares. Además, los costos de alquiler, seguro, abogados para la revisión de contratos, depósitos y otros servicios públicos pueden sumar 7.500 dólares adicionales o más. Dado que el costo de vida en Miami es un 20% superior a la media estatal, Álvarez decidió trasladar su negocio a Ocala, donde el costo de la vida es un 7% inferior a la media estatal.

Los precios de los artículos de peluquería también suben. El precio medio de un sillón de peluquería es de 250 dólares, las herramientas y productos de peluquería pueden costar unos 700 dólares. Otros muebles necesarios, como recipientes para el champú y sillas para la sala de espera, pueden ascender a casi 3.000 dólares. Con la ayuda de su marido, Álvarez vendió todos los utensilios de cocina de su camión de comida en Facebook Marketplace, recaudando así los fondos necesarios para comprar los suministros para su salón.

En total, Álvarez sólo gastó 27.000 dólares para poner en marcha su salón.

Como empresaria, Álvarez puede ajustar sus precios para acomodar a los clientes que no pueden permitirse las tarifas normales del salón. También domina técnicas para ciertos estilos, como las mechas, que crean el efecto de un peinado completo utilizando sólo la mitad del producto. Su capacidad para relacionarse con clientes de bajos ingresos hace que su modelo de precios flexible sea esencial. Con el salón móvil, mantiene los costos bajos; los únicos servicios que Álvarez y Jaramillo necesitan comprar son productos para el cabello, gasolina y agua. Como todos los ingresos van directamente a su familia, la negociación de precios está siempre sobre la mesa.

El principal mercado de Álvarez es Gainesville, Florida. Según los últimos datos del Censo, 77.274 de los habitantes de Gainesville son mujeres y, sin embargo, la ciudad sólo cuenta con 30 peluquerías, lo que supone una media de 2.575,8 personas por peluquería. Con una demanda tan alta y una oferta tan limitada, Álvarez puede ofrecer sus servicios en la zona.

Mona conversa con Álvarez mientras ella le sigue secando el pelo. Fotografía de Nicole Borman.

Estas preguntas y respuestas se han editado para mayor claridad.

P: ¿Por qué creó este salón de peluquería móvil?

R: He creado el salón para llegar más a las personas necesitadas que no pueden llegar a un salón por cualquier razón. Puede tratarse de sus hijos, de cuidar a un familiar y no poder dejarlo solo, o de trabajar hasta tarde y no poder ir a la peluquería. Sea cual sea el motivo, es una fuente de ayuda para las personas que no pueden acudir a un salón.

P: ¿Cuál es su clientela principal?

R: La mayoría de mis clientes son madres. Tienen bebés o más de un hijo, y les resulta difícil ir a un salón de belleza. A veces pasan años o meses sin arreglarse el pelo porque no tienen tiempo para ellas. Como sólo somos mi clienta y yo, siempre les digo «oye, yo voy a ti». No necesitas subirte a un coche y reunir a todos tus hijos; puedes traer a tus hijos porque aquí no hay nadie. Aquí no hay peligro. La madre puede disfrutar de su peinado, pero seguir teniendo a su hijo al lado. Yo tengo dos, así que llorar y gritar no me molesta.

P: ¿Puede explicarme un propósito más profundo de por qué hace lo que hace?

R: Voy a contarle una historia que le dará una idea. Tenía una clienta con cáncer. Me llamó un día y me dijo: “Me gustaría hacerme un corte antes de quedarme calva. Sólo quiero divertirme con mi pelo.” Fui a verla y le hice un corte, un pixie. Le gustó mucho. Cuando se estaba preparando para operarse, me llamó y me dijo: “Quiero que seas tú quien me afeite.” Tengo vídeos de ese momento y ese momento fue muy especial para mí, porque estuve ahí para ella en un momento tan duro. Poder ayudarla en esa situación, aunque solo fuera cortándole el pelo, significó mucho. No lo tengo aquí ahora, pero ella es pintora. Ella realmente dibujó mi logo a mano. De eso se trata. Es sólo ayudar a los que, como he dicho, lo necesitan, y simplemente no saben a dónde ir. Algunas personas no quieren que todo el mundo se compadezca de ellas, así que esta era una forma de conseguir lo que quería sin que la gente a su alrededor se sintiera mal por ella, porque eso no era lo que necesitaba en ese momento. Esto es algo más que peinarse.

P: ¿Cree que es importante fluctuar los precios si al cliente le cuesta llegar a lo que cobra su servicio?

R: Como esto es un negocio, todo son beneficios. En la mayoría de los casos, no me importa cobrar menos y poder hacer feliz a alguien. Hay casos en los que he tenido clientes que simplemente no pueden permitirse el precio, y simplemente intentamos hacer ajustes. Un buen ejemplo son las mechas. Puede que le cobre 300 dólares por unas mechas completas, pero si me dice que no puede permitírselo, le digo: “Hagamos esto: puede seguir teniendo el mismo concepto de las mechas, pero hagamos una parcial.” Con el parcial, de la forma en que lo hago, parece como si hicieras un completo, así que obtienes lo que quieres y lo obtienes por la mitad del precio, porque sólo cobro 150 dólares por ese servicio.

P: ¿Por qué crees que es importante peinarse?

R: Creo que las mujeres, sobre todo las mujeres, buscan trabajos de peluquería, no sólo, porque quieren destacar, es sólo que quieren buscar algo diferente en sí mismas. Esa es su manera número uno. Me aleja de mis problemas y me permite concentrarme en mí mismo.

P: ¿Qué le llevó a dedicarse al sector de la belleza?

R: De pequeña siempre me interesó mucho la belleza. Cada vez que iba a un salón, decía: “Oye, ¿crees que podría ponerme a tu lado? Quiero ver lo que haces» y siempre tuve interés. Por desgracia, siempre tuve sobrepeso. Así que en aquella época, mucha gente te miraba de una determinada manera y no te consideraban una persona guapa. Me di cuenta de que en esas industrias había muchas mujeres muy delgadas. Mujeres con tacones altos, vestidos bonitos, guapas, así que nunca pensé que fuera a ser algo para mí. Ahora, con el paso de los años, a muchas nos aceptan por lo que somos.

P: ¿Qué le diría a una joven que lucha contra su propia imagen y que también quiere dedicarse a la belleza o sentirse guapa?

R: No dejes que nadie te desanime. Tú eres tu propio límite. Si tú no crees en ti misma, nadie lo hará. Sólo tienes que creer en ti misma y una vez que lo hagas, simplemente brillarás.