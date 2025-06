Regenerando la idea del ecoturismo en Costa Rica y en el mundo

Escrito por Sabrina Castro. Traducido por Gabriella Chavez.

Reporte especial Costa Rica es un modelo a nivel mundial del turismo de la naturaleza gracias a sus políticas audaces que reforestaron la cuarta parte del país y empujaron la conservación. Hoy en día, el turismo masivo y las inversiones extranjeras hacen cuestionar si la atracción de Costa Rica es excesiva – y si se les ha dejado atrás a los operadores locales. Lea más

MONTEVERDE, COSTA RICA — Ubicado entre las colinas verdes frondosas que separan la aldea ecoturística de Monteverde y el pueblo de Santa Elena, el Hotel Belmar se esconde en el bosque nuboso gracias a sus cálidas paredes envueltas en madera y la flora abundante que lo rodea.

A diferencia de la mayoría de los resorts de lujo, no ofrece piscina, ni televisores, ni aire acondicionado, lo cual decepciona a algunos huéspedes que llegan sin saber realmente en qué se están metiendo.

En su lugar, ofrece una comodidad más radical: la promesa de dejar la tierra mejor de cómo la han encontrado generaciones de turistas.

El turismo sostenible, considerado durante mucho tiempo el estándar de oro del viaje responsable, busca minimizar el impacto negativo del turismo en el medio ambiente, la cultura y las economías locales. Aunque el turismo sostenible promueve prácticas como la reducción de residuos, la conservación de agua y el apoyo a negocios locales, los críticos dicen que muy a menudo no va más allá de cambios superficiales. O peor aún, que se trata de una estrategia de marketing engañosa conocida como greenwashing, o lavado verde.

Idealmente, el turismo sostenible une a la industria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el esfuerzo global para erradicar la pobreza, el hambre y otros problemas mundiales. Costa Rica ha hecho un mejor trabajo en este sentido que muchos otros países.

La nación ha logrado revertir la deforestación, aumentando la cobertura del bosque total a 57%. También ha alcanzado un 98% de generación de energía renovable gracias a la energía hidroeléctrica.

A pesar de estos avances, el país aún enfrenta desigualdades y otros desafíos. La rápida expansión del turismo ha generado preocupaciones sobre la marginación de las comunidades locales, el desarrollo excesivo en zonas ecológicamente sensibles y la presión sobre la fauna silvestre, entre otros problemas.

Aquí entra en juego el turismo regenerativo, un modelo que va más allá de la sostenibilidad con el objetivo de empoderar a las comunidades locales, restaurar los ecosistemas y, en general, gestionar viajes de una manera que fortalezca tanto a los lugares de destino como a las personas que viven en estos lugares.

Entonces, ¿qué es el turismo regenerativo? Listen

Según la Dra. Brooke Hansen, subdirectora de la Escuela de Gestión de Hospitalidad y Turismo de University of South Florida, o la Universidad del Sur de Florida, y fundadora de la firma consultora Regenerative Tourism Solutions, el turismo regenerativo establece un estándar más alto que el de la sostenibilidad. A diferencia de los modelos de turismo sostenible y ecoturismo que buscan minimizar los daños, el turismo regenerativo pretende mejorar la salud social, cultural y ambiental de los lugares que las personas visitan.

“El turismo sostenible es un término excelente, y lo hemos usado durante mucho tiempo”, dijo Hansen. “Pero la sostenibilidad tiene muchos problemas. Hay una diferencia importante entre esas dos formas de ver el turismo. En realidad, creo que necesitamos ambas”.

Una de las preocupaciones principales, señaló Hansen, es la marginación de las comunidades locales. El sector creciente turístico en Costa Rica ha atraído a cada vez más inversionistas extranjeros quienes controlan una proporción creciente de hoteles, agencias de turismo y bienes raíces.

A principios de este año, la Universidad Nacional de Costa Rica publicó los resultados de una encuesta sobre las percepciones locales respecto a los extranjeros provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa. Casi el 87% de los encuestados afirmaron creer que los residentes extranjeros están adquiriendo grandes extensiones de propiedad frente al mar, que a menudo convierten en alquileres de corto plazo o emprendimientos turísticos de alto nivel. Más de dos tercios dijeron creer que “se están apropiando de tierras en el interior del país”.

Los objetivos del turismo regenerativo podrían deshacerse de estos problemas si se convierten en prácticas sistémicas y no solo en palabras de mercadeo, señaló Hansen. Eso implicaría construir sistemas en los que las personas locales no solo participen del turismo, sino que lo lideren, un principio fundamental de la regeneración.

Un desafío urgente, agregó, es la línea borrosa entre las prácticas regenerativas auténticas y el greenwashing, la táctica de mercadeo en la que los negocios aparentan ser ambientalmente responsables sin realizar acciones valiosas.

Un informe de 2023 del Consejo Global de Turismo Sostenible destacó que las inconsistencias en los programas de certificación y las afirmaciones ambiguas hacen difícil que los viajeros distingan entre negocios verdaderamente sostenibles y aquellos que utilizan un lenguaje ecológico sólo como estrategia de marketing.

“Es difícil para los viajeros saber qué sitios de ecoturismo son legítimos y cuales son simplemente greenwashing”, dijo Hansen. “Por suerte, contamos con certificaciones estandarizadas y reconocidas, pero sigue siendo un problema constante, y estamos tratando de reconocerlo al nivel industrial también”.

En 1997, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó su programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) con el objetivo de evaluar y certificar a las empresas turísticas en función de sus prácticas sostenibles.

La CST establece pautas y evalúa a los operadores según criterios ambientales y sociales clave. Las empresas obtienen una certificación “básica” por cumplir con los indicadores obligatorios, y una certificación “élite” por demostrar un compromiso excepcional.

El Hotel Belmar ha estado viviendo a base de sus valores desapercibidamente desde mucho antes de que la “regeneración” se convirtiera en una nueva tendencia turística. El hotel alcanzó el nivel más alto de la CST, reflejando su compromiso con prácticas sostenibles como el uso de energía alternativa, programas de reforestación e iniciativas ambientales comunitarias. También cuenta con la certificación de carbono neutral otorgada por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

Un jardinero cuidando de los jardines del Hotel Belmar. (Sabrina Castro/WUFT News)



Fundado en 1985 por el matrimonio de Pedro Belmar y Vera Zeledón (un chileno y una costarricense que decidieron establecerse en el país natal de Zeledón), el hotel en ese entonces era apenas la segunda opción de alojamiento en Monteverde. En lugar de recurrir a comodidades llamativas o a campañas de mercadeo verde, la pareja se propuso crear un negocio de bajo impacto, basado en la conservación, la neutralidad de carbono y la participación comunitaria décadas antes de que la mayoría de los viajeros comenzaran a exigirlo.

En vez de televisores o aire acondicionado, los visitantes son recibidos con vistas panorámicas del bosque nuboso y una ventilación refrescada por la brisa de la montaña.

El hotel también alberga dos restaurantes de la granja a la mesa (farm-to-table) y una cervecería “del jardín al vaso” (garden-to-glass), todo gracias a los jardines del propio hotel y a su propiedad hermana, Finca Madre Tierra —la primera finca certificada como carbono neutral en Costa Rica. Construida bajo principios de permacultura y agricultura regenerativa —la inspiración misma, según Hansen, del turismo regenerativo— la finca funciona como un sistema de ciclo cerrado. Los restos de comida del hotel se compostan y se devuelven a la tierra. Métodos naturales de control de plagas sustituyen a los pesticidas químicos. Cada día se cosechan productos orgánicos y hierbas frescas para su uso en la cocina y el bar.

Aquí no hay pesticidas. Se le ofrece albergue a los insectos beneficiosos en el hotel de bichos del Hotel Belmar. (Sabrina Castro/WUFT News)

Además de abastecerse en su mayoría de ingredientes locales y de temporada, el hotel también ofrece opciones limitadas de carne y productos lácteos para reducir su huella de carbono. Cuando se sirven productos de origen animal, se presentan en porciones pequeñas y provienen de productores regionales.

Según Tania Castro, la gerente general del hotel, su mayor impacto puede darse después de que los huéspedes se marchan.

“Nos enviaron un correo electrónico. Estaban poniendo en práctica todo lo que aprendieron aquí”, contó Castro, recordando la historia de una familia que visitó el hotel con sus dos hijos. “Los niños decían: ‘Mami, no, eso es orgánico. No lo puedes poner con la basura.’”

Tania Castro, quien nació en Costa Rica, es gerente general del Hotel Belmar. Ella trabaja con organizaciones locales para animar a los turistas a que se involucren en la comunidad. (Sabrina Castro/WUFT News)

El Hotel Belmar también forma parte del H4 Collective, una alianza de hoteles en Monteverde comprometidos con la sostenibilidad, la preservación cultural y una hospitalidad auténtica. Los hoteles colaboran en sus esfuerzos de conservación, comparten prácticas regenerativas y trabajan para fortalecer los lazos con la comunidad local por medio de donaciones mensuales a iniciativas como el teatro comunitario, el cine y las clases de arte.

Para los viajeros que buscan una inmersión más profunda, H4 se asocia con organizaciones como el Instituto Monteverde, fundado en 1986, que busca soluciones para los problemas de salud comunitaria y el desarrollo de economías resilientes en la comunidad.

Martha Honey, reconocida como una vigilante del ecoturismo y autora de libros como Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? y Overtourism: Lessons for a Better Future, afirmó que involucrar a los turistas en proyectos comunitarios con un impacto tangible —lo que también se conoce como filantropía de viaje— puede ayudar a que las empresas turísticas “vayan más allá.” Según Honey, el Instituto Monteverde ofrece un puente sólido que les permite a las empresas turísticas conectar a sus visitantes con las comunidades locales.

El turismo regenerativo “puede ser una experiencia accesible para cualquiera,” afirmó Hansen, de la Universidad del Sur de Florida. Puede abarcar un hotel de lujo como el Belmar hasta un simple campamento: en ambos casos, la experiencia podría incluir alojamiento carbono neutral, reforestación con especies nativas, servicio comunitario y otras actividades que aporten más de lo que toman.

“De cierta manera, aquí podemos tener lo mejor de todos los mundos,” dijo Hansen. “Podemos disfrutar de viajes glamurosos que satisfacen todas nuestras necesidades y que, al mismo tiempo, sean regenerativos y sostenibles.”